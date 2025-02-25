"Нам нужна не хорошая игра, а победа"

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с капитаном "Араз-Нахчывана" Вадимом Абдуллаевым.

- В последнем туре Премьер-лиги Азербайджана вы сыграли вничью (0:0) с "Сабаилом". Чем можно объяснить потерю очков?

- Результат оказался весьма разочаровывающим. Мы очень хотели набрать три очка. К сожалению, не получилось. Как будто это был не наш день. Мы работали всю неделю, чтобы победить. В последних нескольких турах мы потеряли много очков. Хоть мы и хотели положить конец этим неудачам, в итоге пришлось довольствоваться ничьей.

- Хотя и не в плане игры, но в плане результатов у "Араз-Нахчывана" наблюдается спад. В чем причина этого?

- Наша проблема в том, что мы не умеем превращать возникающие у нас моменты в голы. В последних матчах мы были совсем другими. Однако у нас были шансы забить. Поскольку возможности упускаются, очки теряются. Нам всем надо усердно трудиться, чтобы забивать голы.

- Как капитан команды, вы когда-нибудь говорили с игроками о неудачах?

- Мы разговариваем перед каждой игрой и мотивируем друг друга. Если не получается, значит не получается. Иногда вы играете хорошо и теряете очки, а иногда вы можете победить, даже если вы не лучше своего соперника. Нам сейчас нужна не хорошая игра, а победа. Нам нужны очки. Мы нацелены исключительно на победу. Несмотря на то, что в последних матчах мы превосходили соперников, нам не удалось победить.

- Сейчас вы на равных с "Зиря" в турнирной таблице...

- Нет смысла выделять какую-то определенную команду. Несмотря на то, что "Сабаил" занимает последнее место, в игре с нами они показали, что способны на многое. Каждая команда может отнять очки у другой. Сегодня можно потерять очки в игре с "Сабаилом" и выиграть у "Сабаха" или "Нефтчи". За каждый балл идет ожесточенная борьба.

- Вам предстоит ответный кубковый матч с "Зиря". Удастся ли сохранить преимущество после первого матча, в котором вы победили со счетом 1:0?

- Мы хотим добиться результатов на обоих фронтах. Кто бы не хотел выиграть этот трофей? Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить свое преимущество и пройти этап. Нам нужно собраться.

- Затем в чемпионате вам предстоит встретиться с "Сабахом". Каковы ваши ожидания от этого матча?

- Каждая игра сложна. Каждый матч важен. Необходимо сосредоточиться. Многое зависит от того, в каком состоянии мы находимся в день игры. Разговоры не решают проблему. Проблема внутри нас, и мы должны выбраться из этой ситуации.