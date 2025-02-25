Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с 23 февраля по 2 марта в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

  •  Модуль "Азербайджанский альпинист", посвященный памяти Расима Джафарова, Школа альпинизма - 22 января - 31 марта (Баку);
  •  Университетская лига по киберспорту - 1-28 февраля (Баку);
  •  Чемпионат страны по бадминтону среди детей до 11 лет - 21-24 февраля (Баку);
  •  Ясамальский районный турнир по шахматам, посвященный Дню физкультуры и спорта - 24 февраля, 11:00 (средняя школа № 225);
  •  Районный турнир по бадминтону среди школьников Низаминского района, посвященный Дню физкультуры и спорта - 25 февраля, 9:00 (средняя школа № 251);
  • Турнир по настольному теннису Бинагадинского района, посвященный Ходжалинскому геноциду - 25 февраля, 10:00 (средняя школа № 244);
  •  Турнир по стрельбе Гарадагского района, посвященный Ходжалинскому геноциду - 25 февраля, 10:00 (средняя школа № 233);
  •  Турнир по художественной гимнастике Насиминского района, посвященный Дню физкультуры и спорта - 25 февраля, 11:00 (Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева);
  •  Сабаильский районный турнир по стрельбе, посвященный Ходжалинскому геноциду - 25 февраля, 11:00 (стрелковый центр Сабаильской районной организации Азербайджанской военной академии спорта);
  •  Хазарский районный турнир по волейболу среди девушек, посвященный Дню физкультуры и спорта - 27 февраля, 9:00 (средняя школа № 124);
  •  Районный турнир по гандболу среди юношеских команд школ Низаминского района, посвященный Дню физкультуры и спорта - 27 февраля, 9:00 (Низаминский район, средняя школа № 12);
  •  Чемпионат города Баку по канатной борьбе среди юниоров и молодежи - 27 февраля, 11:00 (Олимпийский спортивный комплекс "Абшерон");
  •  Чемпионат Азербайджана по зимнему плаванию - 27 февраля - 2 марта (Дворец водных видов спорта);
  •  Турнир по мини-футболу Пираллахинского района, посвященный Дню физкультуры и спорта - 27-28 февраля, 11:00 (спортивный центр Пираллахи);
  •  Открытый чемпионат Баку и чемпионат Азербайджана по женской и мужской спортивной гимнастике - 28 февраля - 1 марта (Баку);
  •  Турнир Хазарского района по бадминтону (микст), посвященный Дню физкультуры и спорта - 28 февраля, 9:00 (средняя школа № 124);
  •  Турнир по мини-футболу среди детей и юниоров Сураханского района, посвященный Дню физкультуры и спорта - 28 февраля, 10:00 (Детский дом №2);
  •  Чемпионат Азербайджана среди взрослых по классическому пауэрлифтингу - 28 февраля - 1 марта (Баку);
  •  Чемпионат Азербайджана среди юношей (2006-2008), кадетов (2009-2011), младших кадетов (2012-2014), надежд (2014) и более младших мальчиков и девочек по 64-клеточным шашкам - 1-11 марта (Баку);
  •  Сабунчинский районный турнир среди юниоров 2008-2009 и 2011-2012 гг.р., посвященный Дню физкультуры и спорта - 1-2 марта, 9:00 (средняя школа № 311);
  •  Турнир Насиминского района по баскетболу 3х3 среди студентов высших учебных заведений (юноши), посвященный Дню физкультуры и спорта - 1 марта, 10:30 (Учебно-спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета);
  •  Турнир по шашкам Насиминского района среди студентов высших учебных заведений (юношей и девушек), посвященный Дню физкультуры и спорта - 1 марта, 10:30 (Учебно-спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета);
  •  Образовательный семинар по борьбе с наркоманией под девизом "Не будь живым мертвецом", посвященный Дню физкультуры и спорта - 2 марта, 15:00 (конференц-зал отеля "Роял")
  • Чемпионат страны по пауэрлифтингу - 28 февраля - 2 марта (Баку, Центр тяжелой атлетики Шувелан).