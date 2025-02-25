https://news.day.az/sport/1732824.html

Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с 23 февраля по 2 марта в столице пройдут соревнования по различным видам спорта. Модуль "Азербайджанский альпинист", посвященный памяти Расима Джафарова, Школа альпинизма - 22 января - 31 марта (Баку);