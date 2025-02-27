"Нефтчи" стал победилем

Вчера стартовал 15-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день после перерыва из-за матчей национальных сборных, состоялся один матч.

Единственная игра прошла в рамках группы А. В нем встретились соседи по турнирной таблице - "Нефтчи" и "Абшерон". "Нефтчи" победил со счетом 80:56.

Отметим, что тур завершится первого марта.

Азербайджанская баскетбольная лига

15-й тур

26 февраля

Группа А

19:00. "Нефтчи" - "Абшерон" - 80:56 (19:18, 20:14, 23:9, 18:15)

Дворец спорта Баку