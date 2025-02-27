"Нефтчи" стал победилем

Вчера стартовал 15-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день после перерыва из-за матчей национальных сборных, состоялся один матч.

Единственная игра прошла в рамках группы А. В нем встретились соседи по турнирной таблице - "Нефтчи" и "Абшерон". "Нефтчи" победил со счетом 80:56.

Отметим, что тур завершится первого марта.

Азербайджанская баскетбольная лига
15-й тур
26 февраля

Группа А
19:00. "Нефтчи" - "Абшерон" - 80:56 (19:18, 20:14, 23:9, 18:15)
Дворец спорта Баку

1

Сабах

14

11

3

1152-979

25

2

Нахчыван

14

10

4

1099-1063

24

3

Нефтчи

15

7

8

1049-1056

22

4

Абшерон

15

6

9

1089-1198

21

5

Серхедчи

14

5

9

970-920

19

6

НТД

14

4

9

1084-1195

18