"Нефтчи" стал победилем
Вчера стартовал 15-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день после перерыва из-за матчей национальных сборных, состоялся один матч.
Единственная игра прошла в рамках группы А. В нем встретились соседи по турнирной таблице - "Нефтчи" и "Абшерон". "Нефтчи" победил со счетом 80:56.
Отметим, что тур завершится первого марта.
Азербайджанская баскетбольная лига
15-й тур
26 февраля
Группа А
19:00. "Нефтчи" - "Абшерон" - 80:56 (19:18, 20:14, 23:9, 18:15)
Дворец спорта Баку
|
1
|
Сабах
|
14
|
11
|
3
|
1152-979
|
25
|
2
|
Нахчыван
|
14
|
10
|
4
|
1099-1063
|
24
|
3
|
Нефтчи
|
15
|
7
|
8
|
1049-1056
|
22
|
4
|
Абшерон
|
15
|
6
|
9
|
1089-1198
|
21
|
5
|
Серхедчи
|
14
|
5
|
9
|
970-920
|
19
|
6
|
НТД
|
14
|
4
|
9
|
1084-1195
|
18
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