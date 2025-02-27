В Азербайджане запускается новый проект в сфере карате

Федерация каратэ Азербайджана (AKF) запускает новый проект.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие под названием "Даун - не болезнь, а отличие" состоится 27 февраля.

Основная цель проекта, который будет организован на базе Реабилитационного центра для людей с синдромом Дауна, - интеграция людей с синдромом Дауна в общество и спортивное сообщество (каратэ), а также привлечение их к занятиям паракаратэ.