https://news.day.az/sport/1733198.html В Азербайджане запускается новый проект в сфере карате Федерация каратэ Азербайджана (AKF) запускает новый проект. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие под названием "Даун - не болезнь, а отличие" состоится 27 февраля.
В Азербайджане запускается новый проект в сфере карате
Федерация каратэ Азербайджана (AKF) запускает новый проект.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие под названием "Даун - не болезнь, а отличие" состоится 27 февраля.
Основная цель проекта, который будет организован на базе Реабилитационного центра для людей с синдромом Дауна, - интеграция людей с синдромом Дауна в общество и спортивное сообщество (каратэ), а также привлечение их к занятиям паракаратэ.
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