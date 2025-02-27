Женская сборная Азербайджана по шпаге завершила выступление на чемпионате Европы

Завершились выступления азербайджанских спортсменок на чемпионате Европы по фехтованию среди юниоров и молодежи, который прошел сегодня в Анталье.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женская сборная Азербайджана по шпаге заняла на соревнованиях 15-е место.

Наша команда в составе Назрин Мехтиевой, Хатун Байрамовой и Мирнурай Абасовой в первом матче обыграла команду Финляндии со счетом 45:33, а затем уступила Украине в 1/8 финала (23:45). После этого наши фехтовальщицы проверили свои силы в матчах за 9-16-е места. Сборная проиграла Франции со счетом 37:45 и Швейцарии (30:45).

В итоге в поединке за 15-е место наша команда одержала победу над Литвой со счетом 45:32.