Три этапа женской баскетбольной серии в Азербайджане

Объявлен календарь женского баскетбольного сезона 3х3 в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Азербайджане пройдут три этапа.

Четвертый этап, который пройдет 26-27 мая, состоится в Баку. Восьмой этап пройдет в Сумгайыте 26-27 июля.

11-й турнир сезона пройдет в Губе 23-24 августа. Этот раунд заменит предыдущий, проходивший в Габале.

Всего баскетболисты примут участие в 12 этапах с мая по август. Решающий финальный турнир состоится в сентябре.

Отметим, что команды, которые примут участие в соревновании, пока не определены.