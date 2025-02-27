https://news.day.az/sport/1733230.html Три этапа женской баскетбольной серии в Азербайджане Объявлен календарь женского баскетбольного сезона 3х3 в 2025 году. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Азербайджане пройдут три этапа. Четвертый этап, который пройдет 26-27 мая, состоится в Баку. Восьмой этап пройдет в Сумгайыте 26-27 июля. 11-й турнир сезона пройдет в Губе 23-24 августа.
Три этапа женской баскетбольной серии в Азербайджане
Объявлен календарь женского баскетбольного сезона 3х3 в 2025 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в Азербайджане пройдут три этапа.
Четвертый этап, который пройдет 26-27 мая, состоится в Баку. Восьмой этап пройдет в Сумгайыте 26-27 июля.
11-й турнир сезона пройдет в Губе 23-24 августа. Этот раунд заменит предыдущий, проходивший в Габале.
Всего баскетболисты примут участие в 12 этапах с мая по август. Решающий финальный турнир состоится в сентябре.
Отметим, что команды, которые примут участие в соревновании, пока не определены.
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