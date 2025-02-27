https://news.day.az/sport/1733268.html Игра "Мингячевира" перенесен Очередной матч чемпионата Азербайджана перенесен. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. Матч Первой лиги "Мингячевир" - "Дифаи" перенесен из-за погодных условий. Игра, которая должна была состояться на городском стадионе имени Яшара Мамедзаде в Мингячевире, была запланирована на 14:00.
Игра "Мингячевира" перенесен
Очередной матч чемпионата Азербайджана перенесен.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Матч Первой лиги "Мингячевир" - "Дифаи" перенесен из-за погодных условий. Игра, которая должна была состояться на городском стадионе имени Яшара Мамедзаде в Мингячевире, была запланирована на 14:00. Время проведения встречи пока не определено.
Отметим, что в другом матче тура сегодня "Баку Спортинг" встретится с "Джабраилом".
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