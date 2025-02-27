Игра "Мингячевира" перенесен

Очередной матч чемпионата Азербайджана перенесен.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Матч Первой лиги "Мингячевир" - "Дифаи" перенесен из-за погодных условий. Игра, которая должна была состояться на городском стадионе имени Яшара Мамедзаде в Мингячевире, была запланирована на 14:00. Время проведения встречи пока не определено.

Отметим, что в другом матче тура сегодня "Баку Спортинг" встретится с "Джабраилом".