https://news.day.az/sport/1733282.html Азербайджанских гимнастов ждет Анталья Оргкомитет Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет 20-23 марта в Анталье (Турция), обнародовал заявки команд-участниц. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании примут участие и азербайджанские спортсмены.
Азербайджанских гимнастов ждет Анталья
Оргкомитет Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет 20-23 марта в Анталье (Турция), обнародовал заявки команд-участниц.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании примут участие и азербайджанские спортсмены. В состав вошли Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев, Назанин Теймурова и Дениз Алиева.
Кубок мира в Анталье, где участники будут соревноваться исключительно в отдельных видах, а не в многоборье, будет третьим этапом серии. Она началась в прошлый уик-энд в Котбусе (Германия), а продолжится в Баку 6-9 марта.
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