Азербайджанских гимнастов ждет Анталья

Оргкомитет Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет 20-23 марта в Анталье (Турция), обнародовал заявки команд-участниц.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревновании примут участие и азербайджанские спортсмены. В состав вошли Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев, Назанин Теймурова и Дениз Алиева.

Кубок мира в Анталье, где участники будут соревноваться исключительно в отдельных видах, а не в многоборье, будет третьим этапом серии. Она началась в прошлый уик-энд в Котбусе (Германия), а продолжится в Баку 6-9 марта.