Из "Абшерона" в "Нахчыван"

"Нахчыван" совершил очередной трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб пополнил состав 30-летним Жажа Дэвисом.

Его контракт действует до конца сезона.

Отметим, что последней командой баскетболиста ростом 195 см был "Абшерон".