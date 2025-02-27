https://news.day.az/sport/1733310.html Из "Абшерона" в "Нахчыван" "Нахчыван" совершил очередной трансфер. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб пополнил состав 30-летним Жажа Дэвисом. Его контракт действует до конца сезона. Отметим, что последней командой баскетболиста ростом 195 см был "Абшерон".
Из "Абшерона" в "Нахчыван"
"Нахчыван" совершил очередной трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб пополнил состав 30-летним Жажа Дэвисом.
Его контракт действует до конца сезона.
Отметим, что последней командой баскетболиста ростом 195 см был "Абшерон".
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