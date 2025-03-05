https://news.day.az/sport/1734673.html Эльчин Масиев получил назначение на финальную стадию чемпионата Европы Арбитр ФИФА Эльчин Масиев назначен на финальную стадию чемпионата Европы среди юношей до 21 года, который пройдет в этом году в Словакии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов будут выполнять функции помощников судей в судейской бригаде нашего представителя I категории.
Эльчин Масиев получил назначение на финальную стадию чемпионата Европы
Арбитр ФИФА Эльчин Масиев назначен на финальную стадию чемпионата Европы среди юношей до 21 года, который пройдет в этом году в Словакии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов будут выполнять функции помощников судей в судейской бригаде нашего представителя I категории.
Финальный этап чемпионата Европы пройдет с 11 по 28 июня с участием 16 команд.
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