Определились победители первого тура соревнования Лиги

Стартовал первый тур соревнования Лиги среди дзюдоистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире приняли участие 209 дзюдоистов из 37 клубов и спортивных обществ в семи весовых категориях.

Целью проведения турнира Лиги является повышение уровня конкуренции среди дзюдоистов, рост их мастерства и соревновательного опыта. Рейтинговые очки, которые дзюдоисты заработают на турнире, сыграют важную роль в определении состава национальной сборной. По окончании соревнований Лиги победители получат награды из призового фонда.

Отметим, что соревнования Лиги будут состоять из трех туров.

Мужчины

60 кг

1. Бабарахим Мирзаев (Гобустан)

2. Мурад Алиев (Абшерон Хырдалан)

3. Садык Гурбанов (СК "Туран")

3. Амин Исмаилов (СК МВД)

66 кг

1. Тофик Мамедов (Азери-дзюдо İKIB)

2. Гасым Велизаде (МЧС)

3. Рашад Елкиев (СК Kanokan-TT)

3. Бахрам Гурбанлы (СК Атилла)

73 кг

1. Ибрагим Алиев (Клуб дзюдо 2012)

2. Нариман Мирзаев (СК "Нефтчи")

3. Айдын Рзаев (СК Канокан-ТТ)

3. Руфат Шевлетов (Клуб дзюдо 2012)

81 кг

1. Роман Гараев (Габала (Баку))

2. Асим Гуламзаде (СК "йдын Гянджляр)

3. Ахмед Мехтиев (СК Атилла)

3. Джахандар Хагвердиев (СК Атилла)

90 кг

1. Маммадрез Гаджизаде (Клуб дзюдо 2012)

2. Ибрагим Агакишиев (СК "Нефтчи")

3. Фаган Шамилов (Загатала)

3. Наим Гусейнов (МВД)

100 кг

1. Эльмар Гасымов (СК Атилла)

2. Шамиль Гасымов (Клуб дзюдо 2012)

3. Гусейн Масимов (СК Сумгайыт)

+100 кг

1. Джамал Фейзиев (СК Нефтчи)

2. Гурбан Мамедли (Клуб дзюдо 2012)

3. Рауф Ядигарлы (СК "Нефтчи")