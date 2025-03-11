В Лянкяране пройдет турнир при поддержке УЕФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) 16 марта в Лянкяране организует "Весенний турнир" среди девочек до 12 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут в Лянкяранском Олимпийском Спортивном Комплексе, где восемь местных команд будут бороться за победу.

Групповые и финальные матчи состоятся в один день. Участники получат спортивную экипировку, мячи и куртки от AFFA. В завершение турнира победители будут награждены дипломами, медалями и призами в различных номинациях.

Заметим, что "Весенний турнир" организован при поддержке УЕФА и планируется проводить на регулярной основе. Основная цель проекта - пропаганда здорового образа жизни среди школьников, популяризация футбола, развитие массового спорта, а также подготовка игроков для Лиги девочек U-13 и национальных сборных.