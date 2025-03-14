https://news.day.az/sport/1737238.html Дзюдоисты завершают вторую неделю сборов в Японии Команда Азербайджана по дзюдо завершает вторую неделю сборов в Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они проходят на базе Токайского Университета.
Дзюдоисты завершают вторую неделю сборов в Японии
Команда Азербайджана по дзюдо завершает вторую неделю сборов в Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они проходят на базе Токайского Университета. Наши спортсмены, в числе которых олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), ежедневно проводят по две тренировки в зале, включающие и контрольные спарринги с местными дзюдоистами. Среди них и ведущие японские атлеты.
Учебно-тренировочные сборы в Японии продлятся до 23 марта.
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