Дзюдоисты завершают вторую неделю сборов в Японии

Команда Азербайджана по дзюдо завершает вторую неделю сборов в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, они проходят на базе Токайского Университета. Наши спортсмены, в числе которых олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), ежедневно проводят по две тренировки в зале, включающие и контрольные спарринги с местными дзюдоистами. Среди них и ведущие японские атлеты.

Учебно-тренировочные сборы в Японии продлятся до 23 марта.