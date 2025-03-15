https://news.day.az/sport/1737333.html «Реал» рассматривает трех центральных защитников "Реал" изучает варианты усиления центра обороны, сообщает Day.Az. На сегодняшний день в шорт-лист мадридского клуба входят три защитника: Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм") Джонатан Та ("Байер") Джеррэд Брэнтуэйт ("Эвертон")
«Реал» рассматривает трех центральных защитников
"Реал" изучает варианты усиления центра обороны, сообщает Day.Az.
На сегодняшний день в шорт-лист мадридского клуба входят три защитника:
- Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм")
- Джонатан Та ("Байер")
- Джеррэд Брэнтуэйт ("Эвертон")
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