«Реал» рассматривает трех центральных защитников

"Реал" изучает варианты усиления центра обороны, сообщает Day.Az.

На сегодняшний день в шорт-лист мадридского клуба входят три защитника:

  •     Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм")
  •     Джонатан Та ("Байер")
  •     Джеррэд Брэнтуэйт ("Эвертон")