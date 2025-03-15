Неймар не сможет выйти на поле

Пресс-служба Федерации футбола Бразилии (CBF) сообщила, что 33-летний нападающий "Сантоса" Неймар не примет участие в ближайших матчах сборной по медицинским показаниям, передает Day.Az.

Решение об исключении Неймара из состава было принято медицинским штабом национальной команды. Также сообщается, что в сборную не поедет вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон.

Неймар прокомментировал своё исключение из списка игроков на предстоящие матчи. В одном из постов в соцсетях он отметил: "Мы долго обсуждали ситуацию, и все знают, как я хотел вернуться. Но мы пришли к решению не рисковать и лучше подготовиться, чтобы полностью избавиться от травмы. Это часть процесса. Спасибо всем за поддержку!"

Ранее главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор вызвал Неймара для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года против Колумбии (21 марта) и Аргентины (26 марта).

21 марта бразильцы примут Колумбию на домашнем стадионе, а 26 марта сыграют с Аргентиной в гостях. Оба матча будут проходить в рамках квалификации ЧМ-2026.

Последний матч Неймар провёл за сборную Бразилии 18 октября 2023 года, когда команда проиграла Уругваю (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Неймар провёл на поле один тайм. На его счету 128 матчей за национальную команду, в которых он забил 79 голов и отдал 59 результативных передач.