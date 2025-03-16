Азербайджанская дзюдоистка одержала победу на Кубке Европы

В хорватском городе Пореч начался Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Day.Az, в первый день соревнований золотую медаль завоевала азербайджанская дзюдоистка Айсун Мамедова.

Выступая в весовой категории до 52 килограммов, она одержала победу на всех этапах турнира: в 1/16 финала - против спортсменки из Швейцарии, в 1/8 финала - из Боснии и Герцеговины, в 1/4 финала - из Канады и в полуфинале - из Швеции. В решающем поединке Айсун победила молдавскую дзюдоистку Александру Чиро, завоевав первую медаль для сборной Азербайджана.

Напомним, что на Кубке Европы Азербайджан представляют 14 спортсменок в пяти весовых категориях. В соревнованиях участвуют 813 дзюдоистов из 37 стран.