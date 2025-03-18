Азербайджанскиий шахматист - среди лидеров чемпионата Европы

В Эфори-Норд (Румыния) набирает ход чемпионат Европы по шахматам среди мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принимают участие 13 азербайджанских игроков - Айдын Сулейманлы, Ниджат Абасов, Магомед Мурадлы, Риад Самедов, Ахмед Ахмедзаде, Мисратдин Искендеров, Вугар Манафов, Широглан Талыбов, Хаган Ахмед, Эльмар Атакишиев, Шаин Велиев, Сулейман Сулейманлы и Умид Асланов.

Также на кону на ЧЕ - 20 путевок на Кубок мира.

Всего в соревновании принимают участие 376 шахматистов из сорока стран.

Искендеров после трех туров держится среди лидеров, имея стопроцентный результат. На полбалла отстают Магомед Мурадлы, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде.

Приводим результаты третьего тура:

Магомед Мурады - Сабино Брунелло (Италия) 0,5:0,5

Мисратдин Искендеров - Марк Маурицци (Франция) 1:0

Риад Самедов - Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция) 0,5:0,5

Евгений Занан (Израиль) - Ниджат Абасов 0,5:0,5

Вугар Манафов - Эмре Джан (Турция) 0,5:0,5

Ахмед Ахмедзаде - Йотам Шохат (Израиль) 1:0

София Погорельских (Сербия) - Айдын Сулейманлы 0:1

Якуб Шиман (Польша) - Шаин Велиев 0,5:0,5

Луис Энгель (Германия) - Сулейман Сулейманлы 0,5:0,5

Широглан Талыбов - Эгехан Эпек (Турция) 1:0

Эльмар Атакишиев - Итай Ситбон (Израиль) 0,5:0,5

Хаган Ахмед - Марк Арсени (Швейцария) 0,5:0,5

Умид Асланов - Мурат Гектюрк (Турция) 0,5:0,5

Положение после трех туров: 1. Давид Навара (Чехия), 2. Лоренцо Лодичи (Италия), 3. Баадур Джобава (Грузия), 4. Мисратдин Искендеров - по 3 очка.