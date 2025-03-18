Заработки спортсменов Азербайджана - 2 миллиона 525 тысяч
Стали известны имена азербайджанских спортсменов, заработавших наибольшее количество денег в индивидуальных олимпийских видах Олимпиады в 2024 году.
İdman.biz определил лидеров на основе официально объявленных доходов наших представителей за прошлый год.
В семерку спортсменов с наибольшим количеством денежных наград вошли призеры летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. За эти медали они получили большие денежные награды от государства и Национального олимпийского комитета (НОК).
Без учета доходов от различных федераций, спонсоров и других нераскрытых источников, Хидаят Гейдаров стал самым богатым спортсменом года.
Дзюдоист, сделавший "золотой покер" после победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также "Большом шлеме", получил награды не только от нашей страны, но и от международных организаций. Наш другой дзюдоист Зелим Коцоев занял второе место. Альфонсо Домингес занимает третье место. У него не учтен гонорар, полученный за участие в "IBA Champions Night".
Общий заработок спортсменов, вошедших в "Топ-7", составил 2 миллиона 524 тысячи 775 манатов.
Отметим, что командные виды спорта не учитывались, поскольку награды и общие заработки футболистов в Азербайджане официально не разглашаются.
1. Хидаят Гейдаров (дзюдо) - 692 тысячи 372 маната
Олимпийский чемпион (государство) - 400 тысяч манатов
НОК - 200 тысяч манатов
Чемпион мира (государство) - 20 тысяч манатов
Чемпион мира (IJF) - 26 тысяч евро (48 тысяч 97 манатов)
Чемпион Европы (государство) - 15 тысяч манат
Чемпион "Большого шлема" (IJF) - 5 тысяч евро (9 тысяч 275 манатов)
2. Зелим Коцоев (дзюдо) - 668 тысяч 97 манатов
Олимпийский чемпион (государство) - 400 тысяч манатов
НОК - 200 тысяч манатов
Чемпион мира (государство) - 20 тысяч манатов
Чемпион мира (IJF) - 26 тысяч евро (48 тысяч 97 манатов)
3. Альфонсо Домингес (бокс) - 361 тысяч манатов
Олимпийское серебро (государство) - 200 тысяч манатов
НОК - 100 тысяч манатов
İBA - 25 тысяч долларов США (42 тысяч 500 манат)
Бронза чемпионата Европы (государство) - 10 тысяч манат
Бронзовая медаль чемпионата Европы (IBA) - 5 тысяч долларов США (8 тысяч 500 манатов)
4. Гашим Магомедов (тхэквондо) - 310 тысяч манатов
Олимпийское серебро (государство) - 200 тысяч манатов
НОК - 100 тысяч манатов
Бронза чемпионата Европы (государство) - 10 тысяч манат
5. Хасрат Джафаров (греко-римская борьба) - 168 тысяч 859 манатов
Олимпийская бронза (государство) - 100 тысяч манатов
НОК - 50 тысяч манатов
Чемпион Европы (государство) - 15 тысяч манат
Гран-при Gold (UWW) - 1500 швейцарских франков (2894 маната)
Бронза Гран-при (UWW) - 500 швейцарских франков (965 манатов)
6. Магомедхан Магомедов (вольная борьба) - 164 тысячи 447 манатов
Олимпийская бронза (государство) - 100 тысяч манатов
НОК - 50 тысяч манатов
Серебряная медаль чемпионата Европы (государство) - 13 тысяч манатов
Гран-при Серебро (UWW) - 750 швейцарских франков (1447 манатов)
7. Гиорги Мешвилдишвили (вольная борьба) - 160 тысяч манатов
Олимпийская бронза (государство) - 100 тысяч манатов
НОК - 50 тысяч манатов
Бронза чемпионата Европы (государство) - 10 тысяч манатов.
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