Заработки спортсменов Азербайджана

Стали известны имена азербайджанских спортсменов, заработавших наибольшее количество денег в индивидуальных олимпийских видах Олимпиады в 2024 году.

İdman.biz определил лидеров на основе официально объявленных доходов наших представителей за прошлый год.

В семерку спортсменов с наибольшим количеством денежных наград вошли призеры летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. За эти медали они получили большие денежные награды от государства и Национального олимпийского комитета (НОК).

Без учета доходов от различных федераций, спонсоров и других нераскрытых источников, Хидаят Гейдаров стал самым богатым спортсменом года.

Дзюдоист, сделавший "золотой покер" после победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также "Большом шлеме", получил награды не только от нашей страны, но и от международных организаций. Наш другой дзюдоист Зелим Коцоев занял второе место. Альфонсо Домингес занимает третье место. У него не учтен гонорар, полученный за участие в "IBA Champions Night".

Общий заработок спортсменов, вошедших в "Топ-7", составил 2 миллиона 524 тысячи 775 манатов.

Отметим, что командные виды спорта не учитывались, поскольку награды и общие заработки футболистов в Азербайджане официально не разглашаются.

1. Хидаят Гейдаров (дзюдо) - 692 тысячи 372 маната

Олимпийский чемпион (государство) - 400 тысяч манатов

НОК - 200 тысяч манатов

Чемпион мира (государство) - 20 тысяч манатов

Чемпион мира (IJF) - 26 тысяч евро (48 тысяч 97 манатов)

Чемпион Европы (государство) - 15 тысяч манат

Чемпион "Большого шлема" (IJF) - 5 тысяч евро (9 тысяч 275 манатов)

2. Зелим Коцоев (дзюдо) - 668 тысяч 97 манатов

Олимпийский чемпион (государство) - 400 тысяч манатов

НОК - 200 тысяч манатов

Чемпион мира (государство) - 20 тысяч манатов

Чемпион мира (IJF) - 26 тысяч евро (48 тысяч 97 манатов)

3. Альфонсо Домингес (бокс) - 361 тысяч манатов

Олимпийское серебро (государство) - 200 тысяч манатов

НОК - 100 тысяч манатов

İBA - 25 тысяч долларов США (42 тысяч 500 манат)

Бронза чемпионата Европы (государство) - 10 тысяч манат

Бронзовая медаль чемпионата Европы (IBA) - 5 тысяч долларов США (8 тысяч 500 манатов)

4. Гашим Магомедов (тхэквондо) - 310 тысяч манатов

Олимпийское серебро (государство) - 200 тысяч манатов

НОК - 100 тысяч манатов

Бронза чемпионата Европы (государство) - 10 тысяч манат

5. Хасрат Джафаров (греко-римская борьба) - 168 тысяч 859 манатов

Олимпийская бронза (государство) - 100 тысяч манатов

НОК - 50 тысяч манатов

Чемпион Европы (государство) - 15 тысяч манат

Гран-при Gold (UWW) - 1500 швейцарских франков (2894 маната)

Бронза Гран-при (UWW) - 500 швейцарских франков (965 манатов)

6. Магомедхан Магомедов (вольная борьба) - 164 тысячи 447 манатов

Олимпийская бронза (государство) - 100 тысяч манатов

НОК - 50 тысяч манатов

Серебряная медаль чемпионата Европы (государство) - 13 тысяч манатов

Гран-при Серебро (UWW) - 750 швейцарских франков (1447 манатов)

7. Гиорги Мешвилдишвили (вольная борьба) - 160 тысяч манатов

Олимпийская бронза (государство) - 100 тысяч манатов

НОК - 50 тысяч манатов

Бронза чемпионата Европы (государство) - 10 тысяч манатов.