Команда Азербайджана по аэробике отправилась в Португалию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21-23 марта в Кантаньеде (Португалия) состоится первый этап Кубка мира. В состав нашего коллектива вошли серебряные призеры чемпионата мира среди смешанных пар Владимир Долматов - Медина Мустафаева, а также Сара Алиханлы, Арзу Агаева, Лейла Бежанова и Хадиджа Гулиева.

Мастера аэробики выступят в соревнованиях трио, групп, смешанных пар и в индивидуальном зачете.

В первом Кубке мира примут участие команды из 11-ти стран.

Также в Португалию отправились и юниоры, которые примут участие в международном турнире.