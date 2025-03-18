https://news.day.az/sport/1738165.html Команда Азербайджана по аэробике отправилась в Португалию Команда Азербайджана по аэробике отправилась в Португалию. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21-23 марта в Кантаньеде (Португалия) состоится первый этап Кубка мира.
Команда Азербайджана по аэробике отправилась в Португалию
Команда Азербайджана по аэробике отправилась в Португалию.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21-23 марта в Кантаньеде (Португалия) состоится первый этап Кубка мира. В состав нашего коллектива вошли серебряные призеры чемпионата мира среди смешанных пар Владимир Долматов - Медина Мустафаева, а также Сара Алиханлы, Арзу Агаева, Лейла Бежанова и Хадиджа Гулиева.
Мастера аэробики выступят в соревнованиях трио, групп, смешанных пар и в индивидуальном зачете.
В первом Кубке мира примут участие команды из 11-ти стран.
Также в Португалию отправились и юниоры, которые примут участие в международном турнире.
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