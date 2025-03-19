https://news.day.az/sport/1738547.html

Объявлена дата азербайджанского дерби

Объявлено расписание матчей XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. В центральном матче тура встретятся "Карабах" и "Нефтчи". Азербайджанское дерби состоится 19 апреля. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.