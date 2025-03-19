Объявлена дата азербайджанского дерби

Объявлено расписание матчей XXXI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

В центральном матче тура встретятся "Карабах" и "Нефтчи". Азербайджанское дерби состоится 19 апреля. Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.

Премьер-лига
XXXI тур
18 апреля (пятница)

19:00. "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"
"Лив Бона Деа Арена"

19 апреля (суббота)
17:30 "Сабах" - "Сабаил"
"Банк Республика Арена"

20:00 "Карабах" - "Нефтчи"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

20 апреля (воскресенье)
16:30 "Шамахы" - "Кяпаз"
Шамахинский городской стадион

19:00. "Зиря" - "Сумгайыт"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"