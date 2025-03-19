https://news.day.az/sport/1738588.html Молодежная сборная Азербайджана сыграла вничью с Молдовой Молодежная сборная Азербайджана до 19 лет сегодня провела товарищеский матч. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством главного тренера Эльхана Абдуллаева встретилась с Молдовой в Габале. В матче не было забито ни одного гола. Отметим, что 22 марта команды проведут еще одну встречу.
Молодежная сборная Азербайджана сыграла вничью с Молдовой
Молодежная сборная Азербайджана до 19 лет сегодня провела товарищеский матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством главного тренера Эльхана Абдуллаева встретилась с Молдовой в Габале.
В матче не было забито ни одного гола.
Отметим, что 22 марта команды проведут еще одну встречу.
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