Молодежная сборная Азербайджана сыграла вничью с Молдовой

Молодежная сборная Азербайджана до 19 лет сегодня провела товарищеский матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством главного тренера Эльхана Абдуллаева встретилась с Молдовой в Габале.

В матче не было забито ни одного гола.

Отметим, что 22 марта команды проведут еще одну встречу.