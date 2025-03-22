Умер легендарный чемпион мира по боксу

Олимпийский чемпион по боксу и Абсолютный чемпион мира Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью.

Уточняется, что легендарный боксер умер 21 марта в окружении близких. Причины смерти не уточняются.

Семья также подчеркнула его личные достижения за пределами ринга. "Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью", - говорится в сообщении.