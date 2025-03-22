https://news.day.az/sport/1739071.html Умер легендарный чемпион мира по боксу Олимпийский чемпион по боксу и Абсолютный чемпион мира Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью. Уточняется, что легендарный боксер умер 21 марта в окружении близких. Причины смерти не уточняются.
Умер легендарный чемпион мира по боксу
Олимпийский чемпион по боксу и Абсолютный чемпион мира Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью.
Уточняется, что легендарный боксер умер 21 марта в окружении близких. Причины смерти не уточняются.
Семья также подчеркнула его личные достижения за пределами ринга. "Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре