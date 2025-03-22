Что принесет Азербайджану второй день "Большого шлема"?

В Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов.

Пока в активе команды нет завоеванных наград.

73 кг

Руфат Шовлатов начнет борьбу со второго круга. Он ждет победителя пары Альберто Гаитеро (Испания) - Андрес Сандовал (Колумбия).

Гадир Гусейнов встретится с Виктором Стерпу (Молдова).

81 кг

Магеррам Имамвердиев будет противостоять Яниву Агронову (Израиль).

70 кг

Судабу Агаеву ждет Джиола Веттерли (Швейцария).

Гюнель Гасанлы выйдет против Каи Шустер (Словения).