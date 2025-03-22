https://news.day.az/sport/1739083.html Что принесет Азербайджану второй день "Большого шлема"? В Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов. Пока в активе команды нет завоеванных наград. 73 кг Руфат Шовлатов начнет борьбу со второго круга.
73 кг
81 кг
70 кг
Что принесет Азербайджану второй день "Большого шлема"?
В Тбилиси продолжается турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов.
Пока в активе команды нет завоеванных наград.
73 кг
Руфат Шовлатов начнет борьбу со второго круга. Он ждет победителя пары Альберто Гаитеро (Испания) - Андрес Сандовал (Колумбия).
Гадир Гусейнов встретится с Виктором Стерпу (Молдова).
81 кг
Магеррам Имамвердиев будет противостоять Яниву Агронову (Израиль).
70 кг
Судабу Агаеву ждет Джиола Веттерли (Швейцария).
Гюнель Гасанлы выйдет против Каи Шустер (Словения).
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