В Баку состоится турнир по триатлону "IronWind"

Азербайджанский клуб по триатлону "Triterra" объявил о проведении турнира "IronWind".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он пройдет восьмого июня в Баку. Ожидается, что в нем примут участие атлеты из различных стран, а также местные спортсмены, выступающие на так называемых "железных дистанциях" - Айронмены.

"Trittera" уже открыла регистрацию участников.

Спортсменам предстоит проплыть 1,9 км, преодолеть на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км.