https://news.day.az/sport/1739191.html

В Баку состоится турнир по триатлону "IronWind"

Азербайджанский клуб по триатлону "Triterra" объявил о проведении турнира "IronWind". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он пройдет восьмого июня в Баку. Ожидается, что в нем примут участие атлеты из различных стран, а также местные спортсмены, выступающие на так называемых "железных дистанциях" - Айронмены.