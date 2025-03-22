https://news.day.az/sport/1739191.html В Баку состоится турнир по триатлону "IronWind" Азербайджанский клуб по триатлону "Triterra" объявил о проведении турнира "IronWind". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он пройдет восьмого июня в Баку. Ожидается, что в нем примут участие атлеты из различных стран, а также местные спортсмены, выступающие на так называемых "железных дистанциях" - Айронмены.
В Баку состоится турнир по триатлону "IronWind"
Азербайджанский клуб по триатлону "Triterra" объявил о проведении турнира "IronWind".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он пройдет восьмого июня в Баку. Ожидается, что в нем примут участие атлеты из различных стран, а также местные спортсмены, выступающие на так называемых "железных дистанциях" - Айронмены.
"Trittera" уже открыла регистрацию участников.
Спортсменам предстоит проплыть 1,9 км, преодолеть на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км.
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