"У Назима Садыхова выше шансы оспорить титул в UFC, чем у Физиева"

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов имеет больше шансов выйти на титульный поединок, чем его соотечественник Рафаэль Физиев.

Такое мнение в беседе с İdman.biz высказал известный азербайджанский тренер по ММА Шахрияр Аббасов, передает Day.Az.

"В отличие от Физиева, у Назима хорошо поставленная борцовская техника. Он бьет и забирает. Он чувствует этот момент. Не знаю, он сам такой или команда подсказывает", - сказал Аббасов.

По его мнению, в ближайшее время азербайджанский боец может выйти на бой за чемпионский пояс.

"Думаю, ему нужно провести еще 2-3 боя, и в случае успеха, при отсутствии травм, Назим вполне может побороться за титул. Хорошо было бы увидеть его во всех трех раундах, чтобы понять, насколько он вынослив. Тем не менее перспективы Назима очень хорошие, и мы вполне можем увидеть его на вершине", - считает Аббасов.

Напомним, что 15 февраля в Лас-Вегасе Назим Садыхов одержал победу над бразильцем Исмаэлем Бонифимом, нокаутировав соперника в первом раунде.