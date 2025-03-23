https://news.day.az/sport/1739328.html

Сегодня определится соперник сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам четырех поединков определятся полуфиналисты. Среди команд, получивших преимущество в первых матчах, можно отметить Германию, которая одержала победу в гостях, и Хорватию, выигравшую дома с разницей в два мяча.