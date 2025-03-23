Сегодня определится соперник сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам четырех поединков определятся полуфиналисты.

Среди команд, получивших преимущество в первых матчах, можно отметить Германию, которая одержала победу в гостях, и Хорватию, выигравшую дома с разницей в два мяча.

Лига наций УЕФА, 1/4 финала
23 марта

23:45 Испания - Нидерланды (первый матч 2:2)
23:45 Португалия - Дания (0:1)
23:45 Франция - Хорватия (0:2)
23:45 Германия - Италия (2:1)