https://news.day.az/sport/1739328.html Сегодня определится соперник сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026 Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам четырех поединков определятся полуфиналисты. Среди команд, получивших преимущество в первых матчах, можно отметить Германию, которая одержала победу в гостях, и Хорватию, выигравшую дома с разницей в два мяча.
Лига наций УЕФА, 1/4 финала
23:45 Испания - Нидерланды (первый матч 2:2)
Сегодня определится соперник сборной Азербайджана в отборе на ЧМ-2026
Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам четырех поединков определятся полуфиналисты.
Среди команд, получивших преимущество в первых матчах, можно отметить Германию, которая одержала победу в гостях, и Хорватию, выигравшую дома с разницей в два мяча.
Лига наций УЕФА, 1/4 финала
23 марта
23:45 Испания - Нидерланды (первый матч 2:2)
23:45 Португалия - Дания (0:1)
23:45 Франция - Хорватия (0:2)
23:45 Германия - Италия (2:1)
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