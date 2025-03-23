https://news.day.az/sport/1739340.html Сборная Азербайджана опередила Россию в европейском рейтинге Международная Федерация баскетбола опубликовала новый рейтинг по баскетболу 3x3. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женская сборная Азербайджана заняла 24-е место, набрав 93,700 очков. В состав команды входят Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Татьяна Денискина, Ренара Тиффани Хайес, Брианна Фрейзер и Эрика Картер.
Сборная Азербайджана опередила Россию в европейском рейтинге
Международная Федерация баскетбола опубликовала новый рейтинг по баскетболу 3x3.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, женская сборная Азербайджана заняла 24-е место, набрав 93,700 очков.
В состав команды входят Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Татьяна Денискина, Ренара Тиффани Хайес, Брианна Фрейзер и Эрика Картер. В рейтинге среди национальных федераций Азербайджан занимает 58-ю позицию в мире (72,776 очков) и 25-е место в Европе. Следом в списке идет Россия, набравшая 55,695 очков.
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