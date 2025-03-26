"Азеррейл" одержал не простую победу

В мужской Высшей лиге по волейболу состоялся матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, был сыгран перенесенный матч 13 - го тура.

"Хиласэдиджи" и "Азеррейл" встретились в борьбе за лидерство. Игра прошла в напряженной борьбе. Хозяева площадки дважды выходили вперед, но "спасатели" смогли вернуть игру. Трудная победа "Азеррейла" позволила им сравняться по очкам с "Хиласэдиджи" и подняться на второе место. Они отстают от лидера на 1 очко.

Высшая лига (мужчины)
Перенесенная с 13-го тура игра
25 марта
16:00 "Хиласэдиджи" - "Азеррейл" - 2:3 (25:23, 25:27, 25:23, 23:25, 12:15)
Спортивный зал МЧС

1

Муров Аз Терминал

16

12

4

41-13

38

2

Азеррейл

16

13

3

42-17

37

3

 Хиласэдиджи

16

12

4

41-16

37

4

Нефтчи

16

8

 8

28-30

24

5

МОИК

16

3

13

9-43

8

6

Гянджляр

16

0

16

6-48

1