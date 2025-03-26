"Азеррейл" одержал не простую победу
В мужской Высшей лиге по волейболу состоялся матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, был сыгран перенесенный матч 13 - го тура.
"Хиласэдиджи" и "Азеррейл" встретились в борьбе за лидерство. Игра прошла в напряженной борьбе. Хозяева площадки дважды выходили вперед, но "спасатели" смогли вернуть игру. Трудная победа "Азеррейла" позволила им сравняться по очкам с "Хиласэдиджи" и подняться на второе место. Они отстают от лидера на 1 очко.
Высшая лига (мужчины)
Перенесенная с 13-го тура игра
25 марта
16:00 "Хиласэдиджи" - "Азеррейл" - 2:3 (25:23, 25:27, 25:23, 23:25, 12:15)
Спортивный зал МЧС
|
1
|
Муров Аз Терминал
|
16
|
12
|
4
|
41-13
|
38
|
2
|
Азеррейл
|
16
|
13
|
3
|
42-17
|
37
|
3
|Хиласэдиджи
|
16
|
12
|
4
|
41-16
|
37
|
4
|
Нефтчи
|
16
|
8
|8
|
28-30
|
24
|
5
|
МОИК
|
16
|
3
|
13
|
9-43
|
8
|
6
|
Гянджляр
|
16
|
0
|
16
|
6-48
|
1
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