"Азеррейл" одержал не простую победу

В мужской Высшей лиге по волейболу состоялся матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, был сыгран перенесенный матч 13 - го тура.

"Хиласэдиджи" и "Азеррейл" встретились в борьбе за лидерство. Игра прошла в напряженной борьбе. Хозяева площадки дважды выходили вперед, но "спасатели" смогли вернуть игру. Трудная победа "Азеррейла" позволила им сравняться по очкам с "Хиласэдиджи" и подняться на второе место. Они отстают от лидера на 1 очко.

Высшая лига (мужчины)

Перенесенная с 13-го тура игра

25 марта

16:00 "Хиласэдиджи" - "Азеррейл" - 2:3 (25:23, 25:27, 25:23, 23:25, 12:15)

Спортивный зал МЧС