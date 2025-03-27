Последние подробности о состоянии здоровья Шумахера

Журналист Феликс Горнер раскрыл подробности состояния здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера.

Как передает Day.Az, его слова приводит Daily Mail.

Горнер заявил, что бывший гонщик полностью зависит от опекунов и нуждается в постоянной заботе. "И он больше не может выражать мысли вербально", - добавил репортер.

Ранее Горнер описал состояние Шумахера одной фразой. "Ситуация очень печальная", - поделился он.

Семикратный чемпион "Формулы-1" получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013-го. В результате инцидента спортсмен впал в кому. Он восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.