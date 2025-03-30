Побит рекорд Месси

В рамках 29-го тура Ла Лиги Атлетико на выезде встречается с Эспаньолом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, в данном поединке в старте "матрасников" на поле появился Антуан Гризманн. Для француза это 521-ый матч в чемпионате Испании.

Антуан обогнал по этому показателю Лионеля Месси и стал легионером с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге.

На счету Гризманна 141 матч в составе Реал Сосьедада, в футболке Барселоны - 74 поединка, а за Атлетико 306 игр в чемпионате Испании. За все эти матчи на счету 34-летнего форварда 198 голов и 95 ассистов.

Ранее сообщалось, что Атлетико готов продать Альвареса.