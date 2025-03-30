https://news.day.az/sport/1740555.html Побит рекорд Месси В рамках 29-го тура Ла Лиги Атлетико на выезде встречается с Эспаньолом. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, в данном поединке в старте "матрасников" на поле появился Антуан Гризманн. Для француза это 521-ый матч в чемпионате Испании.
Побит рекорд Месси
В рамках 29-го тура Ла Лиги Атлетико на выезде встречается с Эспаньолом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, в данном поединке в старте "матрасников" на поле появился Антуан Гризманн. Для француза это 521-ый матч в чемпионате Испании.
Антуан обогнал по этому показателю Лионеля Месси и стал легионером с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге.
На счету Гризманна 141 матч в составе Реал Сосьедада, в футболке Барселоны - 74 поединка, а за Атлетико 306 игр в чемпионате Испании. За все эти матчи на счету 34-летнего форварда 198 голов и 95 ассистов.
Ранее сообщалось, что Атлетико готов продать Альвареса.
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