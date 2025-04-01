Азербайджанские дзюдоисты поборются на Европейском Кубке

Первым международным турниром для азербайджанских дзюдоистов в наступившем месяце станет Европейский Кубок.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он состоится 5-6 апреля в Дубровнике (Хорватия). В заявку вошли 22 спортсмена, причем, обращает на себя внимание категория до 90 кг, где выступят неоднократные призеры "Большого шлема" Мурад Фатиев и Вугар Талыбов.

Также в состав вошли Мурад Мурадлы, Эльбрус Заманов (оба 60 кг), Кямран Сулейманов, Эльтадж Юсифли, Бахрам Гурбанлы, Гасым Велизаде (все 66 кг), Ибрагим Алиев, Айдын Рзаев, Нариман Мирзоев (все 73 кг), Керим Аллахвердиев (81 кг), Мамедрза Гаджизаде, Ибрагим Агакишиев (оба 90 кг).

В женском турнире поборются Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Судаба Агаева, Гюнель Гасанлы, Айтадж Гардашханлы (все 70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

В Кубке Европы примут участие дзюдоисты из 41-й страны.