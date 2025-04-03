Азербайджанская шахматистка продолжает входить в Топ-10 на ЧЕ
Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева продолжает входить в первую десятку женского чемпионата Европы, который проходит на греческом Родосе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после двух стартовых побед Бейдуллаева в третьем туре сыграла вничью с Викторией Радевой (Болгария) и с 2,5 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В четвертом туре Говхар сыграет с Мариной Брунелло (Италия).
Также 2,5 очка после трех туров набрала Сабина Ибрагимова, которая в отчетном туре одержала победу над Евгенией Долухановой (Украина), благодаря чему поднялась на 11-е место. В четвертом туре она сыграет с Мери Арабидзе (Грузия).
По два очка среди азербайджанских шахматисток набрали Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева и Лала Гусейнова, которые располагаются на 30-м, 35-м, 44-м и 55-м местах соответственно.
После трех туров со 100% результатом лидируют Маи Нарва (Эстония), Элин Роберс (Нидерланды) и Анастасия Киртадзе (Грузия).
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