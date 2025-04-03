ФК "Сабах" получил штраф

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) наложил штраф на ФК "Сабах" в размере 4 000 манатов.

Как передает Day.Az, причина наказания - оскорбление судей тренером команды Алексеем Антонюком во время первого матча полуфинала Кубка Азербайджана, который завершился победой "Сабаха" над "Нефтчи" (1:2). Тренер получил дисквалификацию на пять матчей, три из которых условные.

ФК "Нефтчи" также понесет штраф в размере 1500 манатов за использование пиротехники болельщиками во время этого же матча.

Клуб "Араз-Нахчыван" оштрафован на 700 манатов за то, что в их матче против "Карабаха" (1:0) четыре игрока получили желтые карточки.