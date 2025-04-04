Сегодня в Бакинском стрелковом центре стартовал Кубок Баку по стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир организован Федерацией стрельбы Азербайджана.

В соревнованиях соревнуются стрелки из разных регионов страны и представляющие различные спортивные клубы в индивидуальной и смешанной командной стрельбе из пневматических пистолетов, винтовок и малокалиберных пистолетов.