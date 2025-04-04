https://news.day.az/sport/1742173.html Стартовал Кубок Баку по стрельбе Сегодня в Бакинском стрелковом центре стартовал Кубок Баку по стрельбе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир организован Федерацией стрельбы Азербайджана.
Стартовал Кубок Баку по стрельбе
Сегодня в Бакинском стрелковом центре стартовал Кубок Баку по стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир организован Федерацией стрельбы Азербайджана.
В соревнованиях соревнуются стрелки из разных регионов страны и представляющие различные спортивные клубы в индивидуальной и смешанной командной стрельбе из пневматических пистолетов, винтовок и малокалиберных пистолетов.
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