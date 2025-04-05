"Гянджа" сыграет дома

Сегодня завершится 18-й тур Высшей лиги по волейболу среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоится один матч.

Единственная встреча пройдет в Гяндже. "Гянджа" примет "Муров Аз Терминал".

Отметим, что в первый день тура "Абшерон" обыграл "Национальную Академию Авиации", а "Азеррейл" - UNEC с одинаковым счетом 3:0.

Высшая лига (женщины)

XVIII тур

5 апреля

14:00 "Гянджа" - "Муров Аз Терминал"

Дворец спорта Гянджи