"Гянджа" сыграет дома

Сегодня завершится 18-й тур Высшей лиги по волейболу среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоится один матч.

Единственная встреча пройдет в Гяндже. "Гянджа" примет "Муров Аз Терминал".

Отметим, что в первый день тура "Абшерон" обыграл "Национальную Академию Авиации", а "Азеррейл" - UNEC с одинаковым счетом 3:0.

Высшая лига (женщины)
XVIII тур

5 апреля
14:00 "Гянджа" - "Муров Аз Терминал"
Дворец спорта Гянджи

1

Абшерон

18

16

2

49-15

46

2

Национальная Академия Авиации

18

13

5

44-22

39

3

Азеррейл

18

10

8

36-29

32

4

Гянджа

17

8

9

32-31

24

5

Муров Аз Терминал

17

6

11

25-37

18

6

UNEC

18

0

18

0-54

0