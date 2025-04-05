https://news.day.az/sport/1742375.html "Гянджа" сыграет дома Сегодня завершится 18-й тур Высшей лиги по волейболу среди женских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоится один матч. Единственная встреча пройдет в Гяндже. "Гянджа" примет "Муров Аз Терминал".
Высшая лига (женщины)
5 апреля
"Гянджа" сыграет дома
Сегодня завершится 18-й тур Высшей лиги по волейболу среди женских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день состоится один матч.
Единственная встреча пройдет в Гяндже. "Гянджа" примет "Муров Аз Терминал".
Отметим, что в первый день тура "Абшерон" обыграл "Национальную Академию Авиации", а "Азеррейл" - UNEC с одинаковым счетом 3:0.
Высшая лига (женщины)
XVIII тур
5 апреля
14:00 "Гянджа" - "Муров Аз Терминал"
Дворец спорта Гянджи
|
1
|
Абшерон
|
18
|
16
|
2
|
49-15
|
46
|
2
|
Национальная Академия Авиации
|
18
|
13
|
5
|
44-22
|
39
|
3
|
Азеррейл
|
18
|
10
|
8
|
36-29
|
32
|
4
|
Гянджа
|
17
|
8
|
9
|
32-31
|
24
|
5
|
Муров Аз Терминал
|
17
|
6
|
11
|
25-37
|
18
|
6
|
UNEC
|
18
|
0
|
18
|
0-54
|
0
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