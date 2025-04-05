Объявлены судьи матча Черногория - Азербайджан

Объявлены судьи матч между женскими сборными Азербайджана по футболу и Черногории.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Матч Лиги наций восьмого апреля обслужат судьи из Андорры. Главным судьей будет Марта Сан Хуан, ее помощниками - Айноа Фернандес и Луис Акоста. Антуан Скьярамонти будет четвертым судьей.

Отметим, что матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.