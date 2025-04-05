https://news.day.az/sport/1742427.html Объявлены судьи матча Черногория - Азербайджан Объявлены судьи матч между женскими сборными Азербайджана по футболу и Черногории. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Матч Лиги наций восьмого апреля обслужат судьи из Андорры. Главным судьей будет Марта Сан Хуан, ее помощниками - Айноа Фернандес и Луис Акоста. Антуан Скьярамонти будет четвертым судьей.
Объявлены судьи матча Черногория - Азербайджан
Объявлены судьи матч между женскими сборными Азербайджана по футболу и Черногории.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Матч Лиги наций восьмого апреля обслужат судьи из Андорры. Главным судьей будет Марта Сан Хуан, ее помощниками - Айноа Фернандес и Луис Акоста. Антуан Скьярамонти будет четвертым судьей.
Отметим, что матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре