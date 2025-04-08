Азербайджанские дзюдоисты будут сеянными во всех категориях на чемпионате Европы

Азербайджанские дзюдоисты будут сеянными во всех семи категориях у мужчин на чемпионате Европы, который пройдет 23-27 апреля в Подгорице (Черногория).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) получат первый стартовый номер, тогда как Зелим Коцоев (81 кг) будет четвертым по рейтингу.

Туран Байрамов (55 кг) будет пятым сеянным участником, а Ушанги Кокаури (+100 кг) - седьмым.

Руслан Пашаев (66 кг) и Мурад Фатиев (81 кг) имеют восьмой рейтинг в своих категориях.

Отметим, что первая восьмерка в каждой категории начнет соревнование схватками с соперниками существенно ниже по рейтингу или же стартует сразу со второго круга.