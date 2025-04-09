"Реал" снова терпит неудачу в Лиге чемпионов

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 мадридский "Реал" потерпел крупное поражение от лондонского "Арсенала" со счетом 0:3. Этот результат стал болезненным ударом по амбициям "сливочных" и стал антирекордом клуба за последние 16 лет в главном европейском турнире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Opta Sport, команда Карло Анчелотти не смогла забить ни одного гола в двух подряд матчах Лиги чемпионов, что произошло впервые с марта 2009 года. Тогда, под руководством Хуанде Рамоса, "Реал" уступил "Ливерпулю" в 1/8 финала с общим счетом 0:5 (0:1 дома и 0:4 на выезде).

Важно отметить, что в предыдущем матче Лиги чемпионов, в ответной встрече 1/8 финала текущего сезона, "Реал" также не сумел поразить ворота соперника и проиграл по итогам основного и дополнительного времени.