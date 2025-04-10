Азербайджанские дзюдоисты на учебно-тренировочных сборах в Чехии

Члены сборной Азербайджана в составе кадетов по дзюдо приняли участие в международных учебно-тренировочных сборах, которые прошли в городе Теплице (Чешская Республика).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации дзюдо Азербайджана сообщили, что учебно-тренировочные сборы, организованные Европейским союзом дзюдо, продлились два дня. В подготовительном процессе мужскую сборную возглавляли главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде, а женскую - главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Амрах Ахмедов.

Целью учебно-тренировочных сборов была подготовка к турнирам Кубка Европы среди кадетов, которые пройдут в столице Грузии Тбилиси 12-13 апреля и в Губе 3-4 мая.