https://news.day.az/sport/1744510.html Мышь сорвала футбольный матч между - ВИДЕО Матч "Ванкувер Уайткэпс" с "Остином" в MLS был прерван в первом тайме из-за появления на поле мыши. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вратарь "Остина" Брэд Стувер смог быстро поймать грызуна и унести с поля, за что болельщики хозяев ему поаплодировали.
Мышь сорвала футбольный матч между - ВИДЕО
Матч "Ванкувер Уайткэпс" с "Остином" в MLS был прерван в первом тайме из-за появления на поле мыши.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вратарь "Остина" Брэд Стувер смог быстро поймать грызуна и унести с поля, за что болельщики хозяев ему поаплодировали.
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