https://news.day.az/sport/1744510.html

Мышь сорвала футбольный матч между - ВИДЕО

Матч "Ванкувер Уайткэпс" с "Остином" в MLS был прерван в первом тайме из-за появления на поле мыши. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вратарь "Остина" Брэд Стувер смог быстро поймать грызуна и унести с поля, за что болельщики хозяев ему поаплодировали.