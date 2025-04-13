Мышь сорвала футбольный матч между

Матч "Ванкувер Уайткэпс" с "Остином" в MLS был прерван в первом тайме из-за появления на поле мыши.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вратарь "Остина" Брэд Стувер смог быстро поймать грызуна и унести с поля, за что болельщики хозяев ему поаплодировали.