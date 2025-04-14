Суарес поделился планами Месси на ЧМ-2026

Форвард "Интер Майами" и давний друг Лионеля Месси - Луис Суарес - поделился информацией о намерении аргентинского капитана принять участие в чемпионате мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на El Pais, в интервью Суарес отметил: "Лео по-прежнему полон желания сыграть на чемпионате мира в следующем году".

Лионель Месси, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и один из самых титулованных футболистов в истории, перешёл в "Интер Майами" летом 2023 года. С того момента он успел принять участие в 49 матчах, забив 42 гола и сделав 21 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет 20 миллионов евро.