https://news.day.az/sport/1744985.html

Объявлены судьи азербайджанского дерби

Объявлены назначения на матчи XXXI тура Премьер-лиги Мисли по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, также объявлены судьи на игры, которые пройдут 18-20 апреля. Также определились судьи матча "Карабах" - "Нефтчи". Судить азербайджанское дерби будет Эльчин Масиев. Премьер-лига XXXI тур 18 апреля