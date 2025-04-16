Сборная Азербайджана победила Грузию

Сборная Азербайджана по футболу среди юношей до 17 лет (2009-го года рождения) провела свой второй матч на Турнире развития УЕФА, который проходит в Кишиневе, столице Молдовы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда Агиля Набиева встретилась с командой Грузии соответствующей возрастной группы.

Матч, состоявшийся в Техническом центре Федерации футбола Молдовы, завершился победой нашей сборной со счетом 1:0. Единственный гол U-17 во встрече забил на 10-й минуте Пюнхан Керимов.

Отметим, что наша сборная, проигравшая в первом туре Молдове со счетом 0:1, свой последний поединок на турнире проведет 19 апреля против Эстонии. Игра начнется в 12:00 по бакинскому времени.