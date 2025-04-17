"Это была непростая игра".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил волейболист команды "Муров Аз Терминал" Кенан Аллахвердиев.

Он прокомментировал победу над "Нефтчи" в первом матче полуфинальной стадии Высшей лиги. Либеро, сделавший заявление для пресс-службы Федерации волейбола Азербайджана, сказал, что, хотя они и победили с сухим счетом, игра была совсем не простой:

"Матч прошел так, как мы и ожидали. Он был даже сложнее, чем я ожидал. Учитывая, что игра была встречей плей-офф, это нормально. В плей-офф мы снова встретимся с "Нефтчи". После этого у нас останется три шага. Наша цель - стать чемпионом".

Отметим, что "Муров Аз Терминал" обыграл "Нефтчи" со счетом 3:0. Вторая игра состоится 18 апреля.