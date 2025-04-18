https://news.day.az/sport/1745907.html Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев дебютирует в UFC 21 июня на турнире, который пройдёт в Баку. Как передает İdman.biz, об этом сообщает MMA Azerbaijan. Имя соперника Мусаева по его дебютному поединку в промоушене пока не сообщается. 35-летний боец не выступал в смешанных единоборствах с ноября 2023 года.
Дебют Тофика Мусаева в UFC состоится в Баку
Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев дебютирует в UFC 21 июня на турнире, который пройдёт в Баку.
Как передает İdman.biz, об этом сообщает MMA Azerbaijan.
Имя соперника Мусаева по его дебютному поединку в промоушене пока не сообщается.
35-летний боец не выступал в смешанных единоборствах с ноября 2023 года. Тогда на турнире промоушена Rizin он одержал победу над японским бойцом Коджи Такедой в третьем раунде нокаутом. Всего на счету Мусаева 27 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел семь поражений.
Помимо промоушена Rizin, в послужном списке Мусаева есть выступления в лиге Bellator.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре