Побит рекорд Усэйна Болта

Южноафриканский бегун Акани Симбин 11-й сезон подряд пробежал дистанцию 100 м менее чем за 10 секунд, побив рекорд ямайца Усэйна Болта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Track & Field Gazette, 31-летний Симбин пробежал стометровку за 9.90 секунды на турнире в Ботсване.

У восьмикратного олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена (9.58) Болта было 10 сезонов подряд с результатами быстрее 10 секунд на 100 м.

Симбин, личный рекорд которого 9.82 секунды, является серебряным призером Олимпиады в Париже в эстафете 4х100 м, бронзовым призером зимнего чемпионата мира 2025 года на 60 м.