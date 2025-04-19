https://news.day.az/sport/1746098.html

Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе - ФОТО

Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация стрельбы. Занятия проводятся в Бакинском Стрелковом Центре специализированными инструкторами. Участники обучаются всем правилам безопасности, технике и меткой стрельбе по мишеням.