https://news.day.az/sport/1746098.html Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе - ФОТО Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе. Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация стрельбы. Занятия проводятся в Бакинском Стрелковом Центре специализированными инструкторами. Участники обучаются всем правилам безопасности, технике и меткой стрельбе по мишеням.
Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе - ФОТО
Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация стрельбы.
Занятия проводятся в Бакинском Стрелковом Центре специализированными инструкторами.
Участники обучаются всем правилам безопасности, технике и меткой стрельбе по мишеням.
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