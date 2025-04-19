Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе

Начались профессиональные занятия по стендовой стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация стрельбы.

Занятия проводятся в Бакинском Стрелковом Центре специализированными инструкторами.

Участники обучаются всем правилам безопасности, технике и меткой стрельбе по мишеням.