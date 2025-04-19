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Расставание в баскетбольном клубе «Нефтчи»

В баскетбольном клубе "Нефтчи" произошло расставание. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клуб расстался с американским игроком ДеАнджело Стюартом. Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. Отметим, что Стюарт пришел в команду в ноябре прошлого года.