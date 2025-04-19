Расставание в баскетбольном клубе «Нефтчи»

В баскетбольном клубе "Нефтчи" произошло расставание.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что клуб расстался с американским игроком ДеАнджело Стюартом.

Контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что Стюарт пришел в команду в ноябре прошлого года.