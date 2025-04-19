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Стали известны победители исторического чемпионата Азербайджана

Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе Астары состоялось первенство страны по женской борьбе среди возрастных категорий U15 и U17. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, впервые проведённых в таком формате, приняли участие более 60 спортсменов.