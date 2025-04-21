Умер экс-вратарь сборной Аргентины по футболу

Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Уго Гатти умер на 81-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал AS.

Там отметили, что спортсмен скончался в больнице в Буэнос-Айресе, куда попал около двух месяцев назад после ДТП. Тогда Гатти потребовалась операция на бедре.

"В последние дни больничная инфекция осложнила его выздоровление и в конечном итоге стоила ему жизни", - указано в сообщении издания.

На счету Гатти 18 матчей в составе национальной сборной Аргентины. За свою карьеру вратарь играл за футбольные клубы "Атланта", "Ривер Плейт", "Химнасия и Эсгрима", "Унион Санта-Фе" и "Бока Хуниорс". В составе последнего Гатти дважды выиграл Кубок Либертадорес и один раз стал победителем Межконтинентального кубка.